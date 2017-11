Fußball FC 08 Villingen bereit für Verfolgerduell

Der Tabellendritte aus Neckarsulm hat zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Nullachter. Diese sitzen momentan – mit einem Zähler Rückstand – Tabellenführer TSG Balingen dicht im Nacken. Der neue Spitzenreiter hat zu Hause mit dem FC Astoria Walldorf II eine lösbare Aufgabe vor sich. Dagegen erwartet die Nullachter zum Abschluss eine knifflige Aufgabe.

"Schade, dass das Spiel gegen Neckarsulm zu so einem späten Zeitpunkt stattfindet, bei dem das Wetter nicht mehr so mitmacht", bedauert 08-Coach Jago Maric (siehe Interview). Wegen der jetzt tiefen Böden wären Kampfgeist und Einsatzwillen besonders gefragt. "Da kann man nicht mehr alles spielerisch lösen", betont Maric. Doch sein Team habe mittlerweile gelernt, zu kämpfen. Deshalb sei es auch gut gewesen, die knappe Partie gegen den SSV Reutlingen zu gewinnen.

Denn den Gegner erwischte es am vergangenen Wochenende mit einer überraschenden 0:3-Niederlage beim – wiederum mit einigen Profis verstärkten – SV Sandhausen II. Das Ergebnis täuscht etwas über den aus Sicht der Sport-Union unglücklichen Spielverlauf hinweg. Deshalb warf Trainer Thorsten Damm seinen Mannen lediglich vor, die Torchancen nicht konsequent genug ausgenutzt zu haben. "Das ist eine Mannschaft, die auch versucht, Fußball zu spielen", weiß Maric über den Gegner bestens Bescheid. Zudem wäre der Tabellendritte eine gute Mischung aus gestandenen Akteuren und jungen Spielern. Für die NSU lief es jedoch auswärts in dieser Saison nicht optimal. In acht Partien haben die Neckarsulmer nur neun Zähler geholt (11:12 Tore) – zu Hause dagegen alle Spiele gewonnen.