Fußball FC 07 Albstadt verliert zu Hause 0:3

"Das war sehr enttäuschend", fand Albstadts Cheftrainer Alexander Eberhart nach der Partie klare Worte. Denn sein Team hatte all das vermissen lassen, was es in der Vorwoche beim 5:1-Sieg in Essingen noch ausgezeichnet hatte. "Wangen war in allen Belangen und wusste, um was es ging. Deshalb geht der Sieg auch voll in Ordnung", bekannte Eberhart.

Fürwahr, während die Nullsiebener einen desolaten Auftritt hinlegten, agierten die Allgäuer druckvoll, gingen aggressiv in die Zweikämpfe und zwangen Albstadt so immer wieder zu Abspielfehlern. Die einzig nennenswerte Chance hatte Georgios Joakimidis, der nach acht Minuten frei vor dem Wangener Tor auftauchte, dann aber zu lange zögerte, und so konnten die Gäste klären.

Wie es geht zeigten die Allgäuer: Mit einer Glanzparade verhinderte Albstadts Torhüter Mario Aller in der 18. Minute nach einem Freistoß von Okan Houssein das 0:1, das dann aber fünf Minuten später fiel, als nach einer Ecke Armin Rist den FCW in Führung brachte.