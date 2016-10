Fußball FC 07 Albstadt nutzt Fehler eiskalt aus

Auch das 2:1 hatten die Nullsiebener einem Fehler zu verdanken. Pietro Fiorenza wurde im Sechzehner von seinem Gegenspieler bis zur Grundlinie abgedrängt (36.). Was dann geschah, fällt in die Kategorie Traumtor. Mit dem Außenrist schlenzte er den Ball an Ullrich vorbei in die lange, obere Ecke – da sah der Keeper nicht gut aus. Doch der Jubel bei den Albstädtern war riesig. Nicht nur wegen des Sahnetors, sondern weil Fiorenza damit seine Torflaute beendete. Vor dem 3:1 in der 41. Minute leistete sich Bergs Innenverteidiger Andreas Frick einen kapitalen Bock. Nach einer Balleroberung spielte er vor dem eigenen Strafraum einen Querpass. Doch anstatt bei seinem Mitspieler landete der Ball erneut bei Felix Loch. Der sagte "Danke" und musste den Ball erneut nur an Ullrich vorbei schieben. Damit schob er seine Mannschaft auch in der Tabelle am TSV Berg vorbei.

Zwischenzeitlich hatte es dabei gar nicht gut für die Nullsiebener ausgesehen. In der 26. Minute schlug Jan Bugger einen starken Ball auf die linke Seite. Von dort brachte ihn Dominik Bentele wieder in die Mitte, wo der frei stehende Moritz Fäßler nur noch einnicken musste.

1 SGV Freiberg 9 7 2 0 25:4 23 2 Calcio Leinf-Echt. 9 6 1 2 20:8 19 3 VfL Sindelfingen 9 6 1 2 18:10 19 4 VfB Neckarrems 9 5 2 2 16:11 17 5 TSV Essingen 9 5 2 2 14:9 17 6 TSG Backnang 9 5 1 3 24:10 16 7 VfL Pfullingen 9 4 2 3 15:13 14 8 FC 07 Albstadt 10 4 2 4 12:11 14 9 TSV Berg 10 4 2 4 14:14 14 10 TSV Illshofen 9 3 3 3 12:10 12 11 Normannia Gmünd 9 4 0 5 13:14 12 12 FV Löchgau 9 1 5 3 6:11 8 13 Schwäbisch Hall 9 2 0 7 9:23 6 14 Oly.Laupheim 9 1 2 6 4:19 5 15 FC Wangen 9 1 2 6 9:29 5 16 SV Zimmern o.R. 9 0 3 6 3:18 3