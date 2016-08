Fußball Erster Auswärtspunkt für TSG

"Insgesamt gesehen war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir freuen uns über den ersten Auswärtspunkt in dieser Saison", resümierte der stellvertretende Balinger Abteilungsleiter Ralph Conzelmann.

Den besseren Start in die erste Halbzeit erwischten die Gastgeber. In der neunten Minute zirkelte Pascal Sattelberger einen Freistoß über die Mauer, doch Balingens Torhüter lenkte den Ball noch über die Latte. Bei der nachfolgenden Ecke kam Dennis Kopf zum Abschluss schoss aber knapp vorbei.

In der Folge lieferten sich beide Teams einen offensiven Schlagabtausch, wobei Balingen zwingender agierte und immer wieder gut in die Spitze spielte. So wie in der zwölften Minute, als Hannes Scherer schön freigespielt wurde, aber an SV-Torhüter Christian Miesch scheiterte. Eine Minute später gab es Eckball für die TSG, der Kopfball von Jonas Lang wurde zwar abgewehrt, das Leder landete jedoch bei Kaan Akkaya, dessen Schuss aber geblockt wurde. Balingen blieb auch danach am Drücker; Matthias Schmitz spielte in den Lauf von Akkaya, der aber knapp rechts am Oberacherner Tor vorbei zielte (15.).