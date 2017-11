Fußball Erster Arbeitstag von Martin Braun beginnt

Und welche Aufgaben haben Sie in Sachen Aufbauarbeit?

Kurzfristig geht es darum, dass die Mannschaft ihre Leistungen stabilisiert, also genügend Punkte holt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Zudem verfügen die Kickers ja über ein starkes Nachwuchsleistungszentrum. Auch hier möchte ich mithelfen, um einige Dinge weiter zu optimieren. Aber zuerst muss ich mir einen Überblick über den gesamten sportlichen Bereich verschaffen.

Also auch über Paco Vaz, der die Kickers-Regionalliga-Mannschaft derzeit interimsmäßig betreut.

Ich hatte mit Paco schon gute Gespräche. Mein Wunsch ist es, dass Paco es schafft, dass sich die Mannschaft stabilisiert, er dann zum Cheftrainer befördert wird. Das wäre der Idealfall.

Apropos Idealfall: Aus Sicht der Kickers und des FC 08 wäre es perfekt, wenn beide Teams in der kommenden Runde 2018/19 in der Regionalliga aufeinandertreffen würden.

(lacht). So ist es. Ich würde mich sehr darüber freuen, gerade für das Villinger Trainerteam und die Spieler, wenn es so kommen würde. Aber zuerst haben auch wir, also die Kickers, dafür unsere Hausaufgaben zu erledigen.

Ist der Sprung des Oberliga-Aufsteigers aus Villingen in die vierthöchste Liga Deutschlands realistisch?

Ja, die Nullachter haben aus meiner Sicht sehr gute Chancen, um am Ende der Saison unter den drei ersten Teams landen.

Was stimmt Sie so zuversichtlich?

Der FC 08 bestritt am 21. Januar 2017 als damaliger Verbandsligist ein Testspiel beim Oberligisten aus Balingen. Danach habe ich gewusst, dass Villingen in der Oberliga mit Teams wie eben Balingen, Bahlingen oder Ravensburg durchaus mithalten kann, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Dies habe ich auch per Mail an meine Vorstandskollegen kommuniziert.

Welche Voraussetzungen?

Der FC 08 besaß schon damals eine für die Oberliga taugliche Mannschaft. Aber in der Abwehr ließ die Mannschaft etwas die Stabilität vermissen. Trainer Jago Maric, der sehr gut mit der Mannschaft arbeitet, hat es geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Dies war meines Erachtens die Voraussetzung, um in der Oberliga eine gute Rolle spielen zu können. Zudem fehlten noch zwei Spitzenspieler, um auch in der Oberliga oben angreifen zu können. Diese gibt es nun mit Abwehrchef Pablo Gil und Stürmer Cristian Gilés.

Sind dies eventuell auch Kandidaten für die Stuttgarter Kickers? Sie kennen ja als ehemaliger Sportchef die Vertragssituation der 08-Spieler.

Wie gesagt, für mich geht es jetzt erst einmal darum, mir ein genaues Bild über den Ist-Stand bei den Stuttgarter Kickers zu machen, auch in Sachen Spielerqualität. Natürlich muss es mein Ziel sein, ständig Dinge bei den Kickers zu verbessern. Dazu gehört auch das Personal. Wenn der Trainer und ich der Meinung sind, dass uns Spieler – egal aus welcher Liga – weiterbringen und diese für den Verein finanzierbar sind, dann ist es unsere Aufgabe, diese für die Stuttgarter Kickers zu gewinnen.