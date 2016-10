Fußball Erste Niederlage für den ASV Nordstetten

Nun versuchte Nordstetten alles um wie so oft in den letzten Minuten das Spiel aus dem Feuer zu reisen, am Ende reichte es nicht, und damit war die erste Saisonniederlage für die Hausherren perfekt.

SG Altheim-Grünmettstetten – SV Baisingen 3:0 (0:0). Die Hausherren rechneten schon den Trainereffekt des Gegners ein, liessen die Baisinger auch bis zu einem Punkt gewähren, doch umso länger das Spiel dauerte, umso klarer wurden die Chacen für das Team von Frank Wünsch. Die Tore gab es erst nach der Pause, nach dem Führungstreffer durch Florian Bläse (58.) ging dann beim Gegner gar nichts mehr, Kevin Dettling (69.) baute den Vorsprung aus und schliesslich war es Leo Klein (75.) der den verdienten Endstand besorgte. Am Schluss hätte es noch deutlicher werden können.

VfL Hochdorf – TuS Ergenzingen II 5:0 (1:0). Von einem packenden Derby war nichts zu erkennen, die Hochdorfer beherrschten von Anfang an Ball und Gegner konnten aber ihre Chancen nicht umsetzen. Vor der Pause war es einzig Sascha Hempel (25.) der den Torwart überwinden konnte. So richtig deutlich wurde es erst nach dem Seitenwechsel, Eugen Schweng und Djordje Aleksic erzielten im Wechsel für die Hausherren die Tore. Am Ende war der Sieg mit 5:0 recht deutlich und auch hochverdient.

TSG Wittershausen – TSV Weitingen 2:2 (1:2). Die Gastgeber waren bei diesem Duell eindeutig besser, schon zur Pause hätte es für das Team von Serhan Sahin ein klarer Vorsprung sein müssen, einzig Verteidiger Andy Rapp (30.) war es der einen Treffer erzielen konnte. Als die Konzentration noch mehr nachliesss war es der Doppelschlag von Nico Walz (35. und 40.) der die TSG Wittershausen im Keim traf.

Der sogenannte "leichte" Gegner, wie der TSV Weitingen eingeschätzt wurde, führte in Wittershausen und zunächst viel den Mühlbachtälern auch gar nichts ein. Erst eine Einzelaktion von Robin Digiser (61.) sicherte noch den schmeichelhaften Punkt, Weitingen hatte sich diesen mit Kampf und Einsatz verdient.

SG Rohrdorf-Eckenweiler – SV Eutingen 2:1 (0:1). Spannend bis zum Schluss war das Gäu-Derby in Eckenweiler, beide Seiten wollten unbedingt den Sieg und machten entsprechend Tempo. Über den ersten Treffer freuten sich die Gäste, Timo Sindlinger (25.) nützte einen Abwehrfehler konsequent aus. Die Hausherren blieben unbeeindruckt, übernahmen mehr und mehr das Geschehen und konnten nach der Halbzeit an Tempo zulegen.

Der große Aufwand machte sich bezahlt, Andre Maier (65.) traf vor einer großen Kulisse zum Ausgleich. In der Schlußphase gab es auf beiden Seiten genügend Chancen, der Siegtreffer gelang Patrick Schmid (80.). Die Gäste versuchten bis zum Abpfiff alles, am Ende hatte die Spielgemeinschaft die Nase vorne.

SV Wachendorf II – SG Bergfelden/Mühlheim-Renfrizhausen 1:4 (1:1). Das Kellerduell in Wachendorf war weit über die erste Halbzeit zumindest ausgeglichen, die Hausherren hatten sogar spielerische Vorteile und gingen nach einem Abwehrfehler in Führung, Michael Glück (9.) setzte das Leder ins eigene Netz. Eine gute Szene reichte den Mühlbachtälern um den Ausgleich durch Kai-Uwe Müller (15.) zu erzielen. Nach der Pause ging es kurios weiter. Als die Wachendorfer Abwehr eigentlich schon einen Angriff abgewehrt hatte, war es Tobias Grathwol (54.) der das Leder überraschend im Netz untergebracht hatte. Dieser Treffer gab der Elf von Gerd Rall Auftrieb, Kai-Uwe Müller (69.) baute per Freistoß die Führung aus und nur eine Minute später versetzte Robin Rall (70.) dem Schlusslicht den endgültige K.o.

SG Rexingen/Dettingen – SG Talheim 3:1 (1:0). Die Hausherren wussten dass sie gegen einen Gegner der den SV Felldorf besiegt hat alles geben müssen, von der ersten Minute an war das Krasniqi-Team am Drücker, die Spieler waren bei der Sache und wollten an diesem Tag den Erfolg. Das Spiel musste etwas später angepfiffen werden, der eingeteilte Schiedsrichter erschien nicht, Andy Neef aus Baisingen war der Retter in der Not. Talheim fand kein Zugriff zum Spiel, die SG Rexingen/Dettingen hatte Vorteile und ging zur Pause durch Viktor Holz (41.) in Führung. Danach ging es weiter, Savas Yalcin (70.) und Jonas Bucci (78.) bauten den Vorsprung aus. Fast schon am Ende angelangt gelang Raphael Hopf (89.) noch der Ehrentreffer.

VORSCHAU SV Felldorf – TSV Weitingen (Dienstag, 15 Uhr). Nach dem schweren Spiel in Wittershausen das sich allerdings für den Aufsteiger mit einem Punkt gelohnt hat geht der TSV Weitingen in die nächste schwierige, wenn nicht unlösbare Aufgabe. Das Team von Marius Goll muss zu einem Gegner der den wohl besten Sturm in der Liga hat und daher der Blick in die Offensive gar nicht gemacht werden muss. Die Felldorfer sind mit den Ergebnissen ders gestrigen Spieltages gar nicht so unzufrieden, die Differenz mit vier Punkten zum ASV Nordstetten ist geblieben, nun hat auch der SSV Dettensee die fast gleiche Bilanz. Für Felldorf zählt am Feiertag nur ein Sieg, alles andere, wäre zum Einen eine Überraschung, wie auch Entäuschung.