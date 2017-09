Fußball Erneut Unentschieden für FC Bad Dürrheim

Die Aufsteiger starteten nach Maß, als David Pinke in der 5. Spielminute zum 0:1 einschob. Bad Dürrheim zeigte sich zunächst geschockt und kam nicht so richtig in die Partie. Die Gäste hatten allerdings auch keine zwingenden Aktionen, so dass das Spiel ohne nennenswerte Torchancen in die Halbzeit ging. Die Gastgeber kamen aber dafür stark aus der Pause und erzielten in Person von Sime Fantov zwei Minuten nach Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters Jörg Bohrer das 1:1.

Im Gegensatz zur ersten Hälfte nahm das Spiel mehr Fahrt auf und es entwickelten sich mehr Torgelegenheiten, bei dem beide Keeper sich auszeichneten. Der Linienrichter Marcel Buuck bewies seine tadellose fußballerische Technik als er spektakulär den im Seitenaus gewesenen Ball an den einwerfenden Spieler spielte.

In der 86. Spielminute bekam der bereits verwarnte Nico Tadic die Gelb-Rote, was dann für bange Schlussminuten gesorgt hatte, bei dem der FC Bad Dürrheim letztendlich verdient den Punkt für sich behielt.