Fußball Enges Duell um ein Happy End

Spannend machte es auch die Burladinger Bezirksliga-Reserve, die sich in der Kreisliga B3 am letzten Spieltag mit einem 13:2-Kantersieg bei Türk KSV Hechingen den zweiten Rang vor dem punktgleichen SV Ringingen sicherte. Aber im ersten Entscheidungsspiel setzte es einen Dämpfer für die Fehlastädter: 1:4 verlor der FC das Duell mit B2-Vizemeister Geislingen, und muss nun hoffen, über den "zweiten Bildungsweg" doch noch das angestrebte Ziel, den Aufstieg, zu erreichen.

Die Fußballfans dürfen sich so am Samstag in Zillhausen auf eine spannende Partie zweier Mannschaften freuen, die gewillt sind, die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.