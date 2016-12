Fußball Einige Überraschungen beim S-Indoor-Cup

Nur die beiden Gruppenersten qualifizierten sich in Gruppe 6, die nur mit vier Teams bestückt war, für die Zwischenrunde. Den Gruppensieg holte sich der B-Ligist aus dem Bezirk Alb, der SV Sveti Sava Reutlingen mit einem Sieg gegen den SV Rosenfeld (3:1) sowie Unentschieden gegen A-Ligist SV Erlaheim (1:1) und Bezirksligist FC Steinhofen, der sich Rang zwei sicherte.

Fortgesetzt wird das Kleine Turnier des Sparkassen-Indoor-Cups heute ab 17.30 Uhr mit der Zwischenrunde. Mit von der Partie sind SV Gruol, FC 07 Albstadt II, SG Deißlingen, SV Wittendorf, SV Reutlingen, TSV Frommern, TSG Balingen U19, FC 07 Albstadt U19, TSV Boll, TSV Straßberg, RW Ebingen, SV Felldorf, SpVgg Mössingen, TSV Trillfingen, FC Steinhofen und SV Dotternhausen.

Jeweils die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Hauptturnier am morgigen Freitag, wo die acht "Underdogs" dann auf die gesetzten Teams treffen. Die vier Gruppensieger buhlen dann in den Halbfinals ab 22 Uhr um den Einzug in das Finale, wo ab 22.45 Uhr der Sieger des Kleinen Turniers gekürt wird.