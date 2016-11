Fußball Einfacher zu eurem Lieblingsverein

Einfach im Suchfeld euren Lieblingsverein eingeben und auf "Suche" klicken - schwupps erscheinen alle Treffer!

Doch das war noch nicht alles an Neuem: Wer alle Infos über seinen Fußball-Bezirk haben will, klickt in der Karte auf z.B. "Nördlicher Schwarzwald" und kann dann zwischen allen Ligen in seinem Bezirk auswählen.

Ihr habt Schwierigkeiten, Probleme oder Fragen, dann meldet euch unter sportonline@schwarzwaelder-bote.de