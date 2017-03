Fußball DJK Villingen lässt Stockach keine Chance

Villingen startete effektiv in die Partie. Einen langen Ball aus dem Mittelfeld von Fatih Avci nutzte Heiko Reich in der 7. Minute im Laufduell mit zwei Gästeverteidigern zu einem gefühlvollen Heber über Torhüter Nikola Schreng zum 1:0 aus 15 Metern. In Minute 20 scheiterte Reich mit seinem Kopfball nach Flanke von Marc Riesle am Gästetorhüter, der sich aber in der 28. Minute erneut geschlagen geben musste.

Kurz hinter der Strafraumgrenze zirkelte Marc Riesle das Leder von halblinks flach und punktgenau in die weite Torecke. Das 3:0 lag in der 34. Minute in der Luft. Doch Alieu Sarr donnerte nach einem Eckball von Dennis Werner das Spielgerät nur an die Unterkante der Latte des Gästetores. Aber in Minute 41 war es soweit. Reich steckte den Ball durch die Gästeabwehr hindurch auf Werner, der das Leder präzise an Torhüter Schreng vorbei zum 3:0 ins Netz setzte.