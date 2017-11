Fußball Die Topspiele des Wochenendes

FSV 08 Bissingen - TSG Balingen (Samstag, 14.30 Uhr). Der FSV 08 Bissingen könnte schon als Angstgegner der TSG Balingen durchgehen. In der Oberligasaison 2016/17 unterlag die Volkwein-Elf mit 0:5 und 2:5. In dieser Saison sind die Bissinger jedoch eher die Unentschiedenkönige - bereits sechsmal wurden die Punkte geteilt. Auch deshalb liegen sie aktuell sechs Punkte hinter der TSG. Ob sich das Sportgelände am Bruchwald diesesmal als gutes Pflaster für die TSG Balingen erweist, wird sich im Top-Duell des Tabellensechsten mit dem Tabellenzweiten zeigen.