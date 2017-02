Fußball Deutlicher Sieg: FC 08-Generalprobe geglückt

Die Nullachter nutzten gegen den Tabellenführer der Landesliga ihre Chancen eiskalt aus und ließen sich den - in der Höhe vielleicht etwas zu hoch ausgefallenen - Sieg nicht nehmen. Villingen konnte dank zweier Treffer von Stjepan Geng (16.) und Nedzad Plavci (18.) schnell für klare Verhältnisse sorgen, ehe Niklas Aichem (31.) mit dem einzigen Tor der Gastgeber zum Anschluss traf. Vor der Pause erhöhte Benedikt Haibt in der 38. Minute auf 3:1.

Trotz einer kleinen Schwächephase ließ der Verbandsligist nichts anbrennen: Tevfik Ceylan (65.), Ali Günes (75.), Benedikt Haibt (78.) und Frederick Bruno (86.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit hoch. Die Nullachter greifen mit ihrem ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den SC Pfullendorf erst am nächsten Wochenende wieder in die Liga ein.