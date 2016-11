Fußball Derby: TSG Balingen empfängt Reutlingen

Im ersten Rückrundenspiel der Saison sinnen die Eyachstädter auf Revanche, denn an der Kreuzeiche in Reutlingen verlor die TSG zum Saisonauftakt mit 0:3.

Doch der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein weiß, dass die nicht leicht werden wird. "Das wird sicherlich ähnlich interessant und intensiv wie zuletzt gegen Freiburg. Wenn wir denken, es geht von alleine, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir werden gleich viel investieren und mit der gleichen Konzentration und Leidenschaft an die Aufgabe herangehen müssen wie am vergangenen Freitag. Denn Reutlingen hatte zuletzt auch gute Ergebnisse und hat sich nach der Flaute wieder gefestigt", sagt der 43-Jährige, der sich ebenso wie seine Spieler auf den Lokalschlager gegen den Ex-Zweitligisten freut. "Derbys haben immer ihren besonderen Reiz. Wir hoffen, dass möglichst viele Zuschauer kommen heute Abend und dem Spiel damit eine würdige Kulisse geben."

Volkwein ist überzeugt, dass sein Team den derzeit guten Lauf auch gegen den SSV fortsetzen und Wiedergutmachung für die klare Niederlage an der Kreuzeiche betreiben will. "Dort sind wir früh in Rückstand geraten, das hat Reutlingen in die Karten gespielt. Wir waren dann im Spiel nach vorne nicht zielstrebig genug, der letzte Ball und der Abschluss haben gefehlt. Der SSV hat dann auf seine Konterchancen gewartet und diese in der Schlussphase auch genutzt."