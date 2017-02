Fußball Derby als finaler Test für TSG Balingen

Sein Pendant auf Albstädter Seite, Alexander Eberhart, freut sich auf die Partie. ". Das ist ein richtiger guter Test für und. Denn man hat nicht oft die Gelegenheit, gegen einen Oberligisten zu spielen", sagt der Albstädter Übungsleiter und fügt an: "Danach wissen wir, wo wir stehen und sehen, ob das Früchte trägt, was wir uns bislang im Training erarbeitet haben. Fakt ist, dass jeder Einzelne bei uns an die Leistungsgrenze gehen muss, damit wir gegen die TSG mithalten." Schon vor der Saison hatten sich die beiden Lokalrivalen zum Testspiel getroffen. Damals siegte die TSG Balingen mit 2:0.

Das "Vorspiel" für das Derby bestreitet die zweite Mannschaft der TSG Balingen. Das Landesligateam der Eyachstädter empfängt am Samstag um 12 Uhr den Tabellendritten der Landesliga Staffel III, den VfB Bösingen. Auch der zweite Zollern-Landesligist, TSV Harthausen/Scher ist im Einsatz: Am morgigen Samstag messen sich die Jungs von Trainer Thomas Schaupp in Ebingen mit Bezirksligist FV Rot-Weiß Ebingen.