Fußball Der FC 07 Albstadt bleibt drin

Die beiden Teams lieferten sich eine temporeiche und interessante erste Halbzeit. Einen Blitzstart legten die Gäste hin. Bereits kurz nach dem Anpfiff hätte Goalgetter Pietro Fiorenza aus halblinker Position für die Albstädter Führung sorgen können. VfL-Torwart Tim Becker war jedoch von Beginn an hellwach. Wenig später blieb Becker Sieger, als Fiorenza alleine aufs Tor zustürmte.

Nach 20 Minuten hatte auch Rico Vettermann nach einem Diagonalball von Hakan Aktepe nur noch den Keeper der Hausherren vor sich, schoss aber knapp neben das Tor. Die Bestrafung für die vergebenen Chancen folgte auf dem Fuß: Matthias Dünkel war es, der die Gastgeber in der 27. Minute in Führung schoss, als er einen Pass aus dem Mittelfeld zum 1:0 verwertete.

Doch die Nullsiebener blieben weiter dran. Nur zehn Minuten später drehte Fiorenza mit einem Doppelschlag die Partie. Zuerst hatte Andreas Hotz das Leder in den Strafraum gebracht, wo Fiorenza zum Ausgleich einnetzte. Kurz darauf beförderte Hakan Aktepe den Ball in die Schnittstelle der VfL-Abwehr zum Albstädter Torjäger, der VfL-Torhüter Becker umspielte und Saisontreffer Nummer 18 markierte. Bis zur Halbzeit ließen die Blau-Weißen nicht mehr locker. In der 41. Minute stieg Armin Hotz im Pfullinger Strafraum am Höchsten und verlangte Becker mit seinem Kopfball abermals eine Parade ab. Doch auch die Hausherren hatten noch Chancen: Dominik Grauer verfehlte aus 15 Metern das Ziel knapp. In der 44. Minute stellte Marc Bitzer mit seinem Schuss aus der Drehung zum 1:3 die Albstädter Weichen endgültig auf Sieg.