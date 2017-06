Fußball Chancenverwertung kostet VfL Stammheim den Sieg

Die Partie in Deckenpfronn begann mit fast 40 Minuten Verspätung. Zuerst hatte ein Gewitterregen den Platz so sehr unter Wasser gesetzt, dass sich Schiedsrichter Jürgen Gutbub ernsthalte Sorgen um die Austragung der Partie machte. Dann verabschiedete sich der SV Deckenpfronn in einer Zeremonie von mehr als der Hälfte seiner Mannschaft verabschieden. Nicht weniger als neun Spieler kehren den Grün-Weißen den Rücken, darunter so namhafte Größen wie Andreas Bahlinger, Rainer Wohlbold, Mark Dudas, Oliver Schroth, Max Hafner, Co-Trainer Selim Altinsoy, Egzon Kosumi und ein Stefan Arnold, der 250 Spiele für den SVD bestritten hat.

Im Spiel selbst setzen die Gäste anfänglich die Akzente. Der SV Deckenpfronn konterte auf dem eigenen Platz und ging in der 16. Minute durch einen tollen Heber aus gut 25 Metern über den zu weit vor seinem Kasten stehenden Fabian Fauser in Führung. Nicht unverdient, da nach acht Minuten VfL-Abwehrspieler Mario Franz bereits auf der Linie klären musste.

Dennoch: Nach Chancen von Hansi Lörcher, Michael Heldmayer und Julian Klink hätte es innerhalb von fünf Minuten 4:1 für die Gäste stehen können, wenn Julian Krimmel im Deckenpfronner Tor nicht gewesen wäre. Der Pfälzer hielt bei weitere Großchancen seinen Kasten aber sauber. Auf der Gegenseite hatte der VfL Stammheim Glück, dass Schiedsrichter Gutbub bei einer Aktion von Julian Klink gegen Peter Steimle nicht auf den Punkt zeigte.