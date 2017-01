Fußball Burger-King-Super-Cup: Titelverteidiger ist weiter

Als erstes Team gelang der SG Kettenacker-Feldhausen-Harthausen in Gruppe 3 der Sprung in die Zwischenrunde. Nach einem 3:1-Erfolg über den FC Winterlingen zeigte sich der A2-Ligist aus dem Bezirk Donau von einem frühen 0:2-Rückstand gegen den FC Onstmettingen unbeeindruckt, drehte die Partie und sicherte sich schließlich mit einem 5:2-Sieg den Einzug in die nächste Runde. Ein echtes Finale ums Weiterkommen lieferten sich schließlich der FCO und Bezirksligist FC Winterlingen.Die beiden gingen mit je einem Sieg und einer Niederlage in ihr letztes Gruppenspiel. Winterlingen gewann knapp mit 1:0 und zog als Gruppenzweiter hinter Kettenacker-Feldhausen-Harthausen – die SG schlug im letzten Spiel des Abends Wessingen mit 5:0 und schaffte als einzige Mannschaft die optimale Ausbeute von neun Punkten – in die Zwischenrunde ein.

In Gruppe 1 kam die U19 des FC 07 Albstadt als bestes Team weiter. Der Titelverteidiger des "kleinen Turniers" bezwang zunächst den FC Grosselfingen mit 5:1, verpasste danach gegen die TSG Margrethausen (2:2) die vorzeitige Quali. Anschließend aber setzten sich die Youngster des Gastgebers gegen den TSV Neufra durch und sorgten so dafür, dass die TSG Margrethausen, die bis dato vier Punkte auf dem Konto hatte, vor deren letzten Gruppenspiel gegen den FC Grosselfingen ebenso als Teilnehmer an der Zwischenrunde feststand. Nach einem 4:3 belegte Margrethausen schließlich den zweiten Platz.

Türkspor Winterlingen verpasste in Gruppe 3 einen möglichen Einzug in die Zwischenrunde. Mit einem Erfolg über die Spfr. Bitz hätte die Mannschaft weiterkommen können, aber der Bezirksligist behielt mit 4:2 die Oberhand, und weil die Winterlinger zwar gleich viele Punkte sammelten wie die SpVgg Truchtelfingen, aber das schwächere Torverhältnis hatten, schieden sie als Gruppendritter aus.