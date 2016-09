Fußball Bonndorf lässt den Sieg liegen

Bei böigem Wind, der zunächst die Aktionen beider Teams beeinträchtigte, ergab sich so erst in der 20. Minute der erste Aufreger. Malik Kalinasch hatte für Bonndorf von halblinks abgezogen. Torhüter Dennis Michalec reagierte aber schnell und lenkte den Schuß entscheidend ab. Bonndorf kam in der 30. Minute erneut dem Torerfolg näher. Bei einem Eckball köpfte Heiko Güntert wuchtig aufs Tor von Pfaffenweiler. Michalec parierte. Ebenso beim folgenden Kopfball durch Uwe Knaak.

Fast im Gegenzug machte es Pfaffenweiler besser. Bei einem Konter war Tim Simon schneller als die Gästeabwehr und platzierte das Leder genau zum 1:0 in der 32. Minute in die lange Torecke. Uwe Knaaak verpasste erneut nach einem Eckball das Tor der Gastgeber in der 35. Minute mit seinem Kopfball. Tim Simon allerdings hätte in der 40. Minute für seine Mannschaft auf 2:0 erhöhen können. Und bei einer tollen Volleyabnahme von Dominik Munz aus 22 Metern zeigte Gästetorhüter Kay Schlageter eine Glanzparade.

Nach der Pause machte Bonndorf sehr viel Druck und bestimmte nun die Partie. Fabio Ketterer setzte einen Kopfball ans lattenkreuz und den Abpraller im Nachschuss knapp vorbei (50.). Marco Morath setzte in der 57. Minute freistehend das Leder neben das Tor von Pfaffenweiler. Doch dann konnte Bonndorf in der 60. Minute doch jubeln. Heiko Güntert verlängerte einen flach herein gegebenen Freistoß von Florian Schlachter zum Ausgleich. Dann aber kam Pfaffenweiler zu zwei guten Chancen. Bei einem Solo scheiterte Felix Ohlhauser an Torhüter Schlageter (66.). Dann konnte Tim Simon im Nachschuss einen Abpraller nicht unterbringen (71.). Danach vergab Morath für Bonndorf (81.) eine gute Kopfballchance. In der 83. Minute rettete Michalec gegen Christian Feger per Fuß.