Fußball Bösingen legt nach der Pause einen Zacken zu

Rottenburg, das auf einige Stammkräfte verzichten musste, stand in der Defensive zunächst ganz gut und ließ dem VfB Bösingen nur wenig zu. In der 10. Minute hätten die Gäste sogar den Führungstreffer erzielen können, als ein Ball von Estefanos Berhane länger und länger wurde. VfB-Torhüter Sascha Vögele konnte den Ball im Zurücklaufen gerade noch abwehren, und ein FC-Akteur schob die Kugel, allerdings aus Abseitsposition ins Tor. Auch der Schiedsrichter hatte dies erkannt und gab den Treffer nicht.

In der Folgezeit brachten die Gastgeber die Bischofstädter durch Ungenauigkeiten im Passspiel immer wieder in Ballbesitz, was diese aber nicht nutzen konnten. In der 20. Minute nahm Philipp Haaga aus 18 Metern Maß und der Ball landete für Gästeschlussmann Tobias Wagner unhaltbar zum 1:0 für den VfB im Tor. Trotz dieser Führung fehlte bei Bösingen weiterhin die Sicherheit im Spiel, doch die Gäste waren zum Glück für den VfB in dieser Phase, meist nur im Ansatz gefährlich.

In der Halbzeitpause nahm VfB-Trainer Michael Neumann eine für den weiteren Spielverlauf mitentscheidende Einwechslung vor. Für den grippegeschwächten Philipp Gäckle kam Marius Beiter in die Partie, der schnell auf Betriebstemperatur war. Bereits in der 47. Minute kam der VfB zu einer Doppelchance, doch Marius Müller und Marius Beiter scheiterten am starken Wagner im FCR-Tor. Eine Zeigerumdrehung später verfehlte ein Freistoß von Marius Müller knapp das Ziel. Nach dem folgenden Eckball von Razvan Dobricean ging Beiter (49.) volles Risiko und traf mit einer Direktabnahme zum 2:0.