Fußball Bitz klettert auf Rang fünf

Die erste große Gelegenheit fiel dann doch auf Seiten der Hausherren. Pasqual Conzelmann verzeichnete nach einer Hereingabe von Timo Riester nach 25 Minuten einen Abschluss; der Distanzschuss blieb aber harmlos. Allgemein ging bei Bitz so gut wie alles über die Flügel mit Nico-Patrice Kästle und Riester, aber das Zentrum der Gäste war zunächst nicht zu knacken.

Der Tabellenachte aus Steinhofen tat sich nicht unbedingt leichter; bis auf den quirligen Dennis Ruiz-Vogt war beim FC keine Kreativität zu entfachen. Dann unterlief den sonst starken Asare Kumi und Torwart Bülent Pesket ein folgenschwerer, wie umstrittener Fehler. Beim Klärungsversuch landete der Ball des Innenverteidigers aus sechs Metern direkt in den Armen seines Keepers. Schiedsrichter Stefan Göbel zeigte sofort indirekten Freistoß an. Allerdings war diese Entscheidung alles andere als eine klare Sache, denn Steinhofens Kapitän grätschte die Kugel eher unabsichtlich und unkontrolliert in die Hände seines Schlussmanns. Bitz war das aber herzlich egal. Zwar schaffte es der FC, den Freistoß von Remche noch blocken, vergaß dann aber, dass die Situation noch nicht vorbei war. Dennis Schuler bedankte sich für den Sicherheitsabstand und hämmerte die Kugel von der Strafraumgrenze zum 1:0 in die Maschen (35.).

Steinhofen war noch in Schockstarre, schon legten die Sportfreunde nach. Diesmal war es aber unumstritten: Kästle tankte sich auf links durch, seine scharfe Flanke ließ Pesket genau zu Remche abprallen. Der Bitzer Goalgetter hat keine Mühe, den Abstauber zum 2:0 für die Sportfreunde verwerten (39.).

Anfang der zweiten Halbzeit lief es für die Gäste nicht wirklich besser. Defensiv spielte das Team von Coach Domenico Sauter mit viel zu viel Risiko, offensiv fehlte dasselbige dagegen komplett. Die Großchancen hatten nur die Hausherren: Carsten Karrer fasste sich ein Herz, traf aus 20 Metern aber nur die Latte (62.). Trotz der 2:0-Führung stellte sich Bitz nicht hinten rein, die Sportfreunde merkten, wie verunsichert Steinhofen war und drängten auf die Entscheidung. Dass diese noch nicht längst gefallen war, lag mittlerweile nur noch am Unvermögen der Bitzer, die die regelmäßigen Geschenke der Steinhofener Hintermannschaft nicht anzunehmen wussten. Es war wie verhext: Erst traf Kästle nach erneut katastrophalem des FC Ballverlust wieder nur Aluminium, den Apraller kratzte Pesket gerade noch aus der Ecke (77.). Offensiv fand der FC auch nicht mehr statt. Es war auch gar keine Entlastung möglich, ab der Mittellinie kam kaum noch ein Ball beim Mitspieler an.

Das Sinnbild der Partie spielte sich in den letzten Sekunden vor Schluss ab: der FC verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, der eingewechselte Michael Klare umkurvte sogar Keeper Pesket, aber schoss aus sieben Metern am leeren Tor vorbei (90.).

Insgesamt war es mehr als verdienter Sieg von Bitz. Steinhofen hatte nicht viel anzubieten; der FC gab in der ganzen Partie nur einen wirklich gefährlichen Schuss ab.