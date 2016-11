Fußball Beiter in Bösingen angekommen

Damit kommt es am letzten Spieltag der Vorrunde am kommenden Sonntag zum Top-Spiel zwischen dem Tabellenführer TSG Tübingen und dem Vierten, VfB Bösingen. Der VfB hat derzeit auf den Spitzenreiter einen Rückstand von vier Punkten und könnte mit einem weiteren Erfolg noch näher an die Tabellenspitze heranrücken.

Doch auf den "Bruckäcker" bleibt man trotz des momentan guten Laufs auf Boden. "Unser Ziel bleibt auch weiterhin den Abstand auf die hintere Tabellenregion so groß wie möglich zu halten", sagt VfB Co-Trainer Achim Schumpp, der für den derzeit beruflich verhinderten Chef-Trainer Michael Neumann zusammen mit dem spielenden Co-Trainer Manuel Bantle das Coaching an der Seitenlinie übernahm. Doch am Sonntag beim Spiel in Tübingen ist Michael Neumann wieder dabei.

Achim Schumpp hat auch in den vergangenen erfolgreichen Spielen erkannt, dass die Mannschaft nicht immer glänzt, aber sehr konstant spielt. Die nach der nun schon siebten Niederlage mit nur 13 Punkten aus 14 Spielen auf einem Abstiegsplatz stehenden Donaustädter waren vor allem im ersten Durchgang gut strukturiert und setzten dabei immer wieder Nadelstiche.