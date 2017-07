Fußball Beim FC 08 Villingen beginnt die Vorbereitung

Noch einmal in der Oberliga angreifen, will auch Tobias Weißhaar. "Er hat wieder Lust bekommen", erklärte Maric. Urlaubsbedingt noch abwesend ist Torjäger Nedzad Plavci. Ali Günes war ebenfalls nicht anwesend, genauso wie der langzeitverletzte Danilo Cristilli (Kreuzbandriss).

Integriert in den Kader der Landesligaelf werden neun Spieler aus der eigenen U19. "Die Tür ist immer offen", machte Coach Maric deutlich, dass die Oberliga für die Nachwuchskicker kein Traum bleiben muss – wenn die Leistungen stimmen.

Einen weiteren Neuzugang schloss Martin Braun nicht aus. "Ich bin aber der Meinung, dass wir eine hohe Quantität und in der Spitze auch eine hohe Qualität besitzen", betonte er. Genauso sieht es Maric. "Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden eine gute Mannschaft haben, mit der wir mit jedem Gegner mithalten können." Am bisherigen Spielsystem will Maric nicht viel verändern. "Vielleicht werden wir nicht so oft Pressing spielen."

Bis Samstag ist nun täglich Training angesagt. Dann steht das erste Vorbereitungsspiel gegen den SC Freiburg II in Löffingen an. Start der Oberliga-Saison ist am 12. August.

Samstag, 8. Juli: SC Freiburg II in Löffingen (14 Uhr). Sonntag, 9. Juli: FC Neustadt in Ewattingen (15 Uhr).

Freitag, 14. Juli: Kaiserstuhl-Cup, SC Bahlingen (16 Uhr).

Samstag, 15. Juli: Blitzturnier in Hausach.

Sonntag, 23. Juli: FC Denzlingen (15.30 Uhr).

Freitag, 28. Juli: SV Zimmern (A).

Samstag, 29. Juli: FC St. Gallen, in Rietheim.