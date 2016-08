Fußball Balinger U23 demontiert den Aufsteiger

Kurz darauf hatte Patrick Reiser die Chance zum Ausgleich, als TSG-Keeper Michael Grom einen Flanke unterschätzte, doch Reiser versuchte sein Glück viel zu hastig. Im Gegenzug klingelte es dann prompt wieder. Nach einer Ecke von Max Schäfer stieg Carlos Konz am höchsten und köpfte zum 2:0 ein (13.). Der von Darko Toth trainierte Ex-Verbandsligist hatte nun alles im Griff, verschob sein Mittelfeld geschickt, störte so das Aufbauspiel der Scherkicker und beraubte sie ihrer Konterstärke. Wie locker das Toreschießen funktionieren kann, zeigte dann wieder die TSG. Simeon Zahn bediente Paul Kozik, der Mittelstürmer leitete per Hacke auf den heranstürmenden Chatziparasidis weiter – 3:0 (25.).

Die TSG einfach handlungsschneller. Beispiel gefällig? Acht Minuten vor der Pause führte Zahn einen Freistoß in der eigenen Hälfte flugs aus, sah den Richtung Harthausener Tor durchgestarteten Marius Oberle. Der hob den Ball über TSV-Torhüter Timo Reinhardt hinweg zum 4:0-Pausenstand und leitete damit eine kleine Lupfer-Orgie ein. Denn in der 51. Minute schoss der eingewechselte Sascha Wissenbach die Kugel über den zu spät aus seinem Tor eilenden Reinhardt hinweg zum 5:0 ins Tor. Danach zeigte Kozik gleich zweimal, dass er Gefühl im Schlappen hat. Beim 6:0 lief er einem Harthausener Abwehrspieler den Ball ab und überwand Reinhardt ebenso per Heber (55.) wie drei Minuten später nach einem Seeger-Pass. Bei Harthausen sah bereits alles nach Kapitulation aus, als die Gäste dann doch noch den Ehrentreffer erzielten. Ralf Baur und Matthias Endriß erwischten die gerade unachtsame Balinger Abwehr auf der rechten Seite, und Baur traf zum 1:7 (60.). Damit fand das Tor-Festival dann auch sein Ende.

TSG-Coach Toth war natürlich mit dem Auftritt seiner Jungs einverstanden. "Das Ergebnis ist für mich überraschend hoch. Aber wir haben gut herausgespielte Tore erzielt und sind konsequent durchgelaufen. das sah einfach aus, aber das in dieser Präzision hinzubekommen ist gar nicht so einfach." TSG Balingen U23: Grom; Schäuffele, C. Konz, Oberle (83. A. Conz), Zahn, Seeger, Schreijäg (72. Tantur), Kozik, Schäfer, Chatziparasidis (46. Wissenbach), Stumpp. TSV Harthausen: Reinhardt; Maier, Gratz, Dahlke, Baur, Volk, Dockhorn (46. D. Gauggel), Maier, Reiser, Balci, M. Endriß. Tore: 1:0 Chatziparasidis (9.), 2:0 C. Konz (13.), 3:0 Chatzparasidis (25.), 4:0 Oberle (37.), 5:0 Wissenbach (51.), 6:0, 7:0 Kozik (55., 58.), 7:1 Baur (60.). Schiedsrichter: Andreas Neef (SV Baisingen).