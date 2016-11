Fußball TSG Balingen sinnt auf Revanche

Denn das Hinspiel verlor die TSG trotz dreimaliger Führung am Ende noch mit 3:4. "Wir haben diese Niederlage nicht vergessen", sagt Balingens Cheftrainer Ralf Volkwein, dessen Blick zurück nicht gerade positiv ausfällt. "Da haben wir defensiv so gut wie alles falsch gemacht und waren richtig schwach. Wir haben uns die Gegentore quasi selbst ins Netz geworfen", erinnert sich der 43-Jährige, "Wenn du drei Mal in Führung gehst, dann darfst du am Ende nicht noch verlieren. Alle Gegentore sind im oder knapp von außerhalb des Strafraums gefallen. Das hat offenbart. das wir den Gegner nicht auf Distanz bekommen haben."

Dies sei aber auch an der individuellen Klasse des Gegner gelegen. "Die Sportunion hat zahlreiche Spieler in ihren Reihen, die über Regionalligaerfahrung verfügen wie etwa Marc Schneckenberger, Marius Klotz, Henrik Hogen oder Robin Neupert. Das ist eine Truppe mit einem guten Mix, die sehr spielstark ist. Das Team trägt die Handschrift von Trainer Thorsten Damm, der die Mannschaft immer super einstellt. Es gibt nur wenige Mannschaften in der Oberliga, die taktisch so variabel und so schwer ausrechenbar im Spiel gegen den Ball ist", kennt Volkwein die Stärken des Gegners genau. "Das wird eine riesige Herausforderung für uns", weiß der Balinger Cheftrainer, der aber ebenso wie seine Spieler auf Revanche brennt.

Gegen den SSV Reutlingen war diese beim 1:1 im Derby nur zum Teil geglückt. "Wir waren schon alle enttäuscht; denn aufgrund der zweiten Halbzeit wäre mehr drin gewesen", sagt Volkwein, der aber auch weiß, "dass sich das alles innerhalb einer Saison ausgleicht. Genau so gut hätten wir gegen den SC Freiburg II nur Unentschieden spielen können." In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause – am morgigen Samstag in Neckarsulm und eine Woche später gegen den 1. CfR Pforzheim strebt Volkwein die maximale Ausbeute an. "Unser primäres Ziel ist es, in beiden Spielen zu punkten."