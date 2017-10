Fußball Balingen II überwindet Straßberg auswärts mit 0:3

Zu einem letztendlich souveränen 3:0-Auswärtssieg kam die TSG Balingen II im Landesliga-Lokalschlager beim TSV Straßberg. "Ein verdienter Sieg für Balingen II", resümierte Straßbergs Trainer Oliver Pfaff. "Wir haben hochverdient gewonnen", pflichtete ihm TSG-Spielleiter Nicco Walter Pfaff bei.

Allerdings tat sich der Favorit lange Zeit schwer, um sich gegen tief stehende Straßberger gute Torchancen herauszuspielen. "In der ersten Halbzeit waren wir mit dem Gegner auf Augenhöhe", findet Pfaff. "Wir haben bis dahin Probleme gehabt, eine Lücke in der gegnerischen Verteidigung zu finden", stimmt Walter zu. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte entschied der Schiedsrichter nach einem Rempler von Daniel Bantle an Tobias Schatz auf Freistoß für Balingen II, den Schatz stark zum 1:0 in den gegnerischen Kasten setzte. Pfaff machte Bantle keinen Vorwurf. "Er muss das Foul in dieser Situation machen, den entscheidenden Fehler machen wir davor."

"Dieses Tor war der Dosenöffner", analysiert Walter. "Bis zu diesem unglücklichen Gegentor ist unser Matchplan voll aufgegangen, doch danach mussten wir hinten etwas öffnen", bewertet auch Pfaff diesen Treffer als Schlüsselmoment der Partie. Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Straßberg auch noch das 0:2 hinnehmen. Gerade als sich der TSV wieder etwas erholt von den beiden Nackenschlägen zeigte, fiel in einer leichten Drangphase der Hausherren der dritte Treffer für Balingen II. Im Anschluss brachten die TSG-Youngster den 3:0-Vorsprung problemlos über die Zeit. "Die Mannschaft hat bis zum Schluss den Kopf nicht in den Sand gesteckt und weiterhin alles versucht, das Spiel vielleicht doch noch zu drehen. Man hat erneut gesehen, dass bei uns die Moral intakt ist", bewertet Pfaff den Auftritt seiner Elf in der Schlussphase.