Fußball Bad Dürrheim bringt Führung nicht ins Ziel

Gleich nach dem Beginn der zweiten Hälfte hatte wiederum Braun eine Möglichkeit, als Rico Schmider eine Rudenko-Flanke verpasste und der Angreifer zum Schuss kam, das Tor jedoch knapp verfehlte. Danach zeigte der SV Linx sein ganzes Können. So verfehlte Jean Gabriel Dussot mit einem Schuss aus der Drehung ganz knapp das Bad Dürrheimer Gehäuse. Die Möglichkeiten für die Gäste häuften sich. Die Bad Dürrheimer Abwehr hatte Schwerstarbeit leisten. Unter Druck passieren individuelle Fehler. So war es auch in der 64. Minute, als nach einer Flanke Raphael Bartmann den Ball unterschätzte. Geoffrey Feist passte auf Jean Gabriel Dussot, der mit etwas Glück das 2:2 erzielte.

Auch nach dem Ausgleich blieben die Gäste am Drücker, während Bad Dürrheim kräftemäßig abbaute. Trotzdem stand die Bad Dürrheimer Verteidigung gut, sodass der SV Linx nur noch zwei Gelegenheiten durch Freistöße hatte. Jean Gabriel Dussot blieb bei seinem Versuch an der Bad Dürrheimer Mauer hängen, Marc Rubio dagegen setzte seinen Schuss zu hoch an. So blieb es bei gerechten 2:2, obwohl beide Mannschaften das Spiel hätten gewinnen können.

Statistik:

FC Bad Dürrheim: Demmer, Schwer, Braun (78. Woelke), Y. Bartmann, S. Fantov (89. Cil), R. Bartmann, Z. Fantov, Schaplewski (83. Buccelli), Almeida (67. Witzig), Rudenko, Detta.

SV Linx: Künstle, Fuchs (76. Rapp), Göser (46. Feist), Rubio, Truisi, Maisano (69. Berna), Schmider, Merkel, Kopf, Marbach (28. Bayer), Dussot.

Tore: 1:0 Braun (9.), 2:0 Braun (16.), 2:1 Rubio (30.), 2:2 Dussot (64.). Schiedsrichter: Felix Ehing (Engen).

Zuschauer: 100.

Trainerstimmen:

Reiner Scheu, Coach des FC Bad Dürrheim: "Wir müssen mit dem 2:2 leben. Schade, dass wir nach einer 2:0-Führung das Spiel nicht heimbringen. Der Anschlusstreffer hat Linx wieder ins Spiel zurückgebracht. Dann bekommen wir noch ein blödes 2:2. Schade, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnt haben, aber ein Zähler ist besser als keiner."

Sascha Reiss, SV-Trainer: "Wir haben die ersten 15 Minuten verpennt. Durch das 2:1 in der ersten Halbzeit sind wir wieder zurück ins Spiel gekommen. In der zweiten Hälfte waren wir klar überlegen."