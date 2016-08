Fußball Auf Villingen wartet Spiel Eins nach großem Pokal-Festtag

Neben finanziellen Problemen beschäftigte den ehemaligen Regionalligisten unmittelbar vor dem Saisonauftakt gegen Linx noch die Trainerfrage. Der bisherige Chefcoach Patrick Hagg (37), auch ein langjähriger Spieler des Vereins, musste kurzfristig seinen Hut nehmen. Auslöser waren wohl Differenzen mit dem neuen sportlichen Leiter Robert Hermanutz. An der Stelle von Hagg avancierte mit Marco Konrad sein Assistent zum neuen verantwortlichen Mann an der Seitenlinie. Der 41-jährige A-Lizenzinhaber und ausgebildete Pädagoge musste miterleben, wie sein stark verjüngtes Team im Pokal zuhause gegen den Landesligisten SC Markdorf (0:3) ausschied. In der Verbandsliga wurde bisher erst ein Punkt eingefahren. Am vergangenen Sonntag kassierten die Pfullendorfer beim Aufsteiger SV Mörsch eine 1:2-Niederlage und rutschten auf den viertletzten Tabellenplatz ab. Der FC Villingen ist mit einem Spiel weniger als die vor ihm liegenden Mannschaften momentan Achter.

Um auf Tuchfühlung zur Spitze zu bleiben, sollten die Nullachter in Pfullendorf gewinnen. "Uns muss es einfach gelingen, hinten stabil zu bleiben. Vorne werden wir unsere Chancen bekommen", zeigt sich Jago Maric für morgen zuversichtlich.