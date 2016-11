Fußball Auf FC 08 Villingen wartet spezielle Aufgabe

Den FC 08 Villingen erwartet bei seinem letzten Heimspiel des Jahres mit der Partie gegen Rielasingen-Arlen noch eine ganz spezielle Aufgabe.

Die Hegauer sind das einzige Team, gegen das die Nullachter bisher in der Punkterunde verloren haben. Am zweiten Spieltag setzte es in Rielasingen eine 0:2-Niederlage. Aber auch im SBFV-Pokal kamen die Villinger nicht an dem unbequemen Kontrahenten vorbei. Im Achtelfinale unterlag die Maric-Elf vor eigenem Publikum völlig überraschend mit 0:1.

Jetzt will der Spitzenreiter im dritten Anlauf endlich das "Angstgespenst" verscheuchen und gegen den Tabellensiebten gewinnen. Von daher ist für einige Spannung gesorgt. "Wir wissen, dass wir gegen Rielasingen in beiden Partien ausgekontert wurden. Von daher müssen wir in der Defensive stabil stehen. Eventuell werden wir auch etwas verändern", kündigt 08-Coach Jago Maric an.