Fußball André Herbst zieht die Reißleine

André Herbst, Trainer der DJK Villingen (15.), hat sein Amt niedergelegt. "Es war für mich die wohl schwerste sportliche Entscheidung, die ich in den vergangenen fünf Jahren als Trainer der DJK treffen musste. Ich hatte in den letzten Wochen leider zunehmend nicht mehr das Gefühl und die Kraft, die Mannschaft auf der emotionalen und fachlichen Ebene noch entscheidend zu erreichen. Die letzten Wochen waren für mich persönlich somit eine sehr harte Zeit, da mir der Trainerjob und die Mannschaft sehr am Herzen liegen. Da es mir auch nicht mehr möglich war, vom Fußball privat abzuschalten, sah ich mich zu dieser Entscheidung, die mir sehr schwer fiel, gezwungen", so die Stellungnahme von André Herbst.