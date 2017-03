Fußball Ali Günes: Fußballer aus Leidenschaft

Der FC 08 Villingen bekam beim Spiel gegen den Freiburger FC vor einer Woche in der 88. Minute nach einem scheinbaren Foul an Benedikt Haibt einen Foulelfmeter zugesprochen. Ali Günes schob den Ball nach dem Pfiff des Schiedsrichters dann ohne Anlauf absichtlich am Tor vorbei, was die Zuschauer mit Applaus bedachten.