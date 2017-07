Fußball AH-Allstars treffen auf VfB-Oldies

Doch im Anschluss an einen Freistoß konnte auch er das 0:1 durch Tobias Rathgeb nach 7 Minuten nicht verhindern. Auch wenn die VfB-Oldies weiterhin ein Chancenplus hatten, kamen die "Allstars" nach knapp 20 Minuten zum Ausgleich.

Die Abwehr vor VfB-Torhüter Christof Weber spekulierte auf Abseits, doch war das 1:1 durch Angelo Sciammacca nicht zu verhindern.

Das muntere Spiel ging weiter, mit Vorteilen der Stuttgarter. Nur selten konnten sich die "Allstars" nach Kontern über die Außen durchsetzen. Zwangsläufig kamen die VfB-Oldies aufgrund ihrer Überlegenheit zu weiteren Toren. Mit einem schönen Flachschuss aus linker Position traf Ralf Allgöwer zum 1:2 und kurz vor der Pause war Kevin Kuranyi zum 3:1 erfolgreich, nachdem zuvor Toni De Pascalis mit zwei weiteren Glanzparaden gegen Peter Reichert und Kuranyi aufwartete.

Das Fußballfest ging nach der Pause weiter. Die ehrgeizigen "Allstars" konnten in den ersten Minuten die Akzente setzen und ausgleichen. Zunächst traf Marc Distel zum 2:3 und nach schöner Vorlage von Freddy Profft schloss Michael Neumann zum 3:3 ab. "Ein schöner Moment für die Erinnerung, doch beim Anspiel machten die VfB-ler deutlich, dass sie nun das Tempo anziehen wollten", so Neumann.

Die Traditionself ließ in der Folge den Ball gut laufen, ebenso den Gegner. Vor allem setzten die Ex-Profil auf ihren "Youngster" im Team, wurden die zweite Halbzeit zur "Kuranyi-Show". Beim 3:4 spielte er seine Schnelligkeit gegen die Abwehr der "Allstars" aus und mit einem Heber zum Genießen folgte das 3:5. Seine immer noch vorhandene Klasse ließ Kevin Kuranyi mit dem 6:3 für die VfB-Oldies aufblitzen, das er per akrobatischem Fallrückzieher erzielte.

Doch auch die "Allstars" zeigten, dass sie zumindest dagegenhalten können und überraschten mit einem schnellen Angriff, den Peter Marincic zum 6:4 abschloss. Auf der Gegenseite war Angelo Vaccaro nochmals erfolgreich, der das 4:7 markierte und mit dem 5:7 setzte Angele Sciammacca den Schlusspunkt eines respektablen Ergebnisses der "AH-Allstars". Nachdem Abpfiff von Schiedsrichter Thomas Glantz ernteten beide Teams nochmals viel Beifall und die Ex-Profis wurden erneut von den Autogrammjägern in die Pflicht genommen. Mark Digeser (Coach "Allstars"): "Am allermeisten freut mich, dass so viele Zuschauer da waren, die Organisatoren haben eine Top-Veranstaltung hingestellt. Gut war natürlich auch, das Kevin Kuranyi hier dabei war. Das ist schon ein Erlebnis, gegen so eine Mannschaft von Ex-Profis zu spielen."