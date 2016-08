Fußball Abgefälschter Schuss entscheidet Partie

In der 9. Minute entschärfte BSV-Keeper Markus Rössner einen Flachschuss von Marc Wissmann aus dem linken Toreck. Rössner konnte sich in der 20. Minute abermals auszeichnen, als er einen Schuss von Tim Wissmann zur Ecke klärte. Doch die BSV-Truppe fing sich zunehmen. Auch wenn es im Spiel nach vorn nur in Ansätzen zu guten Aktionen kam, in der Abwehr wurde man sicherer. Allerdings reichte einmal mehr ein Moment, um in Rückstand zu geraten. "Da hätten wir früher stören müssen", so Trainer Vasic. Und zu allem Pech für die Gastgeber wurde der Schuss von Tim Wissmann nicht nur abgefälscht, sondern sprang von der Unterkante der Latte im BSV-Kasten, führte der FC Holzhausen mit 1:0 (29.).

Die Gäste waren im Angriff variabler, verlagerten das Spiel oft auch in die Breite über die Außen. Obwohl der FCH insgesamt in der ersten Halbzeit zu einem Chancenplus kam, richtig zwingend waren die Abschlüsse dabei aber nicht. "Wir haben einfach versäumt, das 2:0 nachzulegen, so war es immer gefährlich", erkannte FCH-Coach Hepkeskin. So in der 37. Minute, als nach Ecke von Patrick Bialas der Ball über mehrere Stationen in und durch den BSV-Strafraum lief, Marc Wissmann mit einem Schuss aus der Drehung zum Abschluss kam, aber knapp über die Querlatte verzog.

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte der BSV in der 43. Minute. Endlich kam der Ball in die spitze auch mal an, als Dragan Jovanovic perfekt Dimitri Stroh in Szene setzte, doch aus linker Position brachte der die Kugel nicht an Kevin Fritz im Gästetor vorbei.

Im zweiten Durchgang hatte man den Eindruck, der FC Holzhausen tat nicht mehr als nötig, um den knappen Vorsprung zu halten. Obwohl Trainer Hepkeskin mit Ugur Akbaba nach knapp einer Stunde die Offensive verstärkte, ließ die BSV-Abwehr in der zweiten Halbzeit keine nennenswerte Tormöglichkeit des FC Holzhausen mehr zu. Dafür vergab Dimitri Stroh (57.) aus guter Position nach Vorlage von Eugen Krylov, ebenso hatte Gökhan Sengül in der 64. Minute eine weitere gute Chance zum Ausgleich, war aber zu überhastet im Abschluss.

Beim BSV Schwenningen versuchte man in der Schlussphase nochmals Druck zu machen, um wenigsten den anvisierten Punkt zu retten. Doch so vielversprechend die Angriffe im Ansatz auch waren, letztlich fehlt dem BSV derzeit ein echter „Knipser“, um die Chancen auch zu verwerten.

Djordje Vasic (BSV 07 Schwenningen): "Damit wir von Holzhausen nicht überrannt werden, haben wir es vermieden, hoch zu stehen. Von der Leistung gerade im defensiven Bereich war es trotz der Niederlage eine Steigerung, bin ich mit der Einstellung zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir keine Torchance zugelassen."

Onur Hepkeskin (FC Holzhausen): "Vielleicht lag es an den Temperaturen, meist war es nur ein Ball hin und her Geschiebe. dafür, dass wir auch Personell geschwächt waren, ist es O.k., zählen nur die drei Punkte. Aber wenn wir komplett sind, müssen wir spielerisch mehr bringen.

BSV 07 Schwenningen: Markus Rössner – Cheaitou Jamil, Raphael Merkt, Patrick Markovic, Arthur Merk (84. Thomas Preiser), Eugen Krylov, Thomas Merk, Gökhan Sengül, Dragan Jovanovic, Dimitri Stroh, Richard Engelhardt (72. Emrah Sarikaya).

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Roland Hoch, Rahmi Oktuan, Thomas Heinz, Patrick Bialas, Raphael Ruf, Philipp Münch (60. Ugur Akbaba), Marc Wissmann, Ilie Iordache (84. Roman Rieger), Tim Wissmann, Apostol Muzac.

Tor: 0:1 (29.) Tim Wissman.

Schiedsrichter: Philipp Herbst; Gelbe Karten: 2/2; Zuschauer: 120.