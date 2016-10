Fußball 6:0 - Freudenstadt gelingt Befreiungsschlag

SpVgg Freudenstadt – Schwenningen 6:0 (3:0). Freudenstadts Trainer Ingo Weil hatte seine Mannschaft im Vergleich zu der Partie bei der TSG Tübingen auf drei Positionen umgebaut. Johannes Günter im Tor sowie Fabio Weimer und Mathias Ade rückten wieder in die Startformation.

Der frühe Führungstreffer von Freudenstadts Kapitän Pascal Fahrner aus der sechsten Spielminute spielte dann voll in die Karten der Gastgeber. Fahrner fackelte in der besagten Szene nicht lange und sein fulminanter Distanzschuss zappelte zur Freude der einheimischen Fans zum 1:0 im Schwenninger Gehäuse. Der Treffer zeigte Wirkung im Spiel der Gäste, die von Glück sagen konnten, dass Michael Schmelzle kurze Zeit später am linken Schwenninger Außenpfosten scheiterte.

Das 2:0 fiel aber in der 18. Spielminute dennoch nur kurze Zeit später. Tomislav Dujmic wurde früh in der eigenen Hälfte gedoppelt und seinen Ballverlust nutzte Gerhard Melewzik zu einem gefühlvollen Lupfer, an dem der Gästetorhüter zwar noch mit den Fingerspitzen dran war, der aber trotzdem hinter ihm einschlug. Die Freudenstädter mussten bis dahin nur auf die Fehler der Gäste warten, die total verunsichert auftraten.