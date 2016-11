Fußball 4:0-Erfolg für den FC Bad Dürrheim

Gleich von Beginn an war Bad Dürrheim die tonangebende Mannschaft. So erzielte Christian Braun in der 12. Spielminute mit seinem 14. Saisontreffer das 1:0 für die Bad Dürrheimer. Nur fünf Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Kuppenheimer Gehäuse, als Nico Tadic nach einem Schuss von Sime Fantov im Nachschuss erfolgreich war.

Die Gastgeber waren klar überlegen und hatten weitere Gelegenheiten. Der SV Kuppenheim hatte seine erste und einzige Möglichkeit im Spiel erst in der 44. Minute, als Faruk Karadogan nach einem Freistoß per Kopf an Mathias Demmer im Tor der Gastgeber scheiterte.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Bad Dürrheim die tonangebende Mannschaft und erhöhte in der 70. Minute nach einem Foulelfmeter durch Christian Braun auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Mannschaftskapitän Yannick Bartmann mit einem sehenswerten Kopfballtor zum 4:0 in der 78. Minute. Durch diesen Sieg kletterten die Solestädter auf den sechsten Tabellenplatz.