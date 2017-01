Fußball 32 Teams beim Albstädter Budenzauber

Los geht es am Freitagabend ab 18.30 Uhr mit den ersten Vorrundenspielen. Zwölf Teams in drei Gruppen buhlen um den Einzug in die Zwischenrunde. Das gleiche Ziel haben zwölf weitere Mannschaften in drei Gruppen am Samstagmittag ab 12.30 Uhr.

Jeweils die beiden Ersten der sechs Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die ab 16 Uhr in vier Gruppen ausgetragen wird. Jeweils die ersten Zwei der Gruppen bestreiten ab 18.30 Uhr die Viertelfinals. Die Sieger stehen sich dann ab 19.30 Uhr in den Halbfinals gegenüber und ermitteln die Endspielteilnehmer. Die Semifinalverlier stehen sich ab 20 Uhr im Spiel um Platz drei gegenüber. Um 20.15 Uhr folgt das Endspiel. In diesem hatte sich im Vorjahr die U19 des FC 07 Albstadt mit 5:3 nach Nenunmeterschießen durchgesetzt.

Weiter geht es am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr mit d4er Vorrunde des Hauptturniers, wo die acht Qualifikanten des Kleinern Turniers auf die acht gesetzten höherklassigen Mannschaften treffen. Gespielt wird in vier Gruppen. Jeweils die beiden Ersten lösen die Tickets für die Runde der letzten Acht, die ab 15.45 Uhr ausgetragen wird.

Die vier Sieger erreichen die Vorschlussrunde, wo ab 17.15 Uhr die beiden Endspielteilnehmer ermittelt werden. Nach dem Spiel um Platz drei um 18 Uhr steigt dann um 18.30 Uhr das Finale, in dem geklärt wird, ob Zimmern zum dritten Mal in Folge jubeln darf, oder sich ein anderes Team den Pott holt.