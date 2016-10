Fußball 1500 Zuschauer sehen im Derby ein 1:1

Vor 1500 Zuschauern verdiente sich am Sonntag der FC Bad Dürrheim einen Derby-Punkt gegen den Favoriten aus Villingen. Die Nullachter hatten mehr Ballbesitz – die Kurstädter ein Chancenplus.

In der ersten Halbzeit machte die Mannschaft von Trainer Reiner Scheu dem FC 08 das Leben so richtig schwer. Beide Teams zeigten in den ersten Minuten großen Respekt. Der Bad Dürrheimer Christian Braun besaß in der siebten Minute mit einem Schuss die erste Möglichkeit des Derbys. Der FC 08 hatte mehr Spielanteile, konnte sich aber zunächst die großen Chancen nicht herausspielen – bis zur 23. Minute, als das 1:0 für die Gäste fiel. 08-Abwehrspieler Frederick Bruno hatte einen langen Ball in Richtung Villinger Angriffsmitte geschlagen. Benedikt Haibt nutzte aufmerksam einen technischen Fehler von Jonas Schwer kurz vor der Strafraumgrenze und schoss das Spielgerät zur Führung ein. Wenige Augenblicke später hatten die Villinger Glück, dass Daniel Wehrle den anstürmenden Mario Giesler gerade noch vor dem Strafraum ausbremsen konnte. Den aber fälligen Freistoß von Braun parierte 08-Schlussmann Daniel Miletic. In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte blieben auf beiden Seiten die großen Chancen aus. Die Bad Dürrheimer standen im Spiel gegen den Ball sehr kompakt – beim FC 08 war im Spiel nach vorne in dieser Phase zu wenig Bewegung drin. Mit dem 1:0 ging es zur Pausenerfrischung in die Kabinen.

Für den angeschlagenen Teyfik Ceylan ("Der Muskel hat wieder zugemacht") rückte Dragan Ovuka ins defensive 08-Mittelfeld, Zvonimir Fantov kam zur zweiten Hälfte beim FC Bad Dürrheim für Dominik Almeida. Turan Sahin hatte dann das 2:0 für die Villinger auf dem Fuß, brachte aber nicht genügend Power gegen den Ball (58.). Villingen stand nun in der Defensive etwas besser, aber in der Offensive sahen die vielen mitgereisten 08-Fans zu viele Fehler im Spielaufbau. Bad Dürrheim gewann weiter viele Zweikämpfe, wirkte bissiger und etwas frischer. So auch in der 65. Minute, als so der Ball zu Patrick Detta kam, dessen Schuss aus knapp 20 Metern an den Pfosten klatschte. Der verdiente 1:1-Ausgleich fiel dann zehn Minuten später. Nach einem Kontakt mit Turan Sahin war der eingewechselte Samuel Witzig zu Boden gegangen. Schiedsrichter Sven Pacher zeigte zum Einsetzen der Nullachter auf den Punkt. Christian Braun schnappte sich die Kugel, ließ Daniel Miletic aus elf Metern keine Chance. Es blieb beim am Ende leistungsgerechten 1:1, da Frederick Bruno (88.) eine perfekte Flanke des eingewechselten Nedzad Placvi nicht im Netz unterbrachte – und Miletic (90. + 4) einen weiteren Braun-Schuss abwehrte. Die Bad Dürrheimer bejubelten den Punktgewinn, die Nullachter waren nach 95 intensiven Spielminuten sichtlich enttäuscht.