Fußball 08-A-Junioren siegen im Derby

FC 08 Villingen – Bahlinger SC 3:3 (0:0). "Ich bin nicht zufrieden, weil sich das Unentschieden wie eine Niederlage anfühlt", meinte 08-Coach Emanuele Ingrao nach dem 3:3 gegen den Bahlinger SC. Sein Team kam im ersten Durchgang gegen den defensiv eingestellten Gegner nicht gut in die Gänge. Im Gegenteil, denn der gleich drei Mal glänzend reagierende 08-Keeper Robin Karcher verhinderte einen Rückstand für sein Team. Nach dem Seitenwechsel wurden die Nullachter dann mit dem 0:1 (44.) gleich kalt erwischt. Allerdings besorgte Peter Bächle (57.) zunächst das 1:1, ehe Justin Stoll einen an Philipp Braun verursachten Strafstoß in der 65. Minute zum 2:1 verwandelte. Zwar glich Bahlingen in der 73. Minute zum 2:2 aus, aber Nick Herner schoss die Nullachter auf Vorlage von Furkan Sari wieder 3:2 (78.) in Führung. Im Gegenzug kamen die Gäste postwendend zum 3:3 (79.). In der Nachspielzeit vergaben Nick Herner und Sacir Alimanovic den möglichen Villinger Siegestreffer.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 08 Villingen – SC Lahr 3:0 (1:0). Mit dem 3:0-Heimerfolg über den abstiegsbedrohten SC Lahr haben die 08-Junioren im letzten Spiel der Vorrunde dem SC Freiburg II die Tabellenführung abgejagt. Von Beginn an wurde die Partie so klar dominiert, dass die Gäste bis zur Pause zu keiner einzigen Torchance kamen. Dagegen vergaben die Nullachter gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Erst kurz vor dem Seitenwechsel besorgte Max Raufer mit einem wunderbaren 22-Meterschuss das überfällige 1:0 (34.). Im zweiten Durchgang erhöhte auf präzise Vorarbeit des bestens aufgelegten Erwin Hasimovic in der 51. Minute Vittorio Lettieri zum 2:0. Der gleiche Akteur ließ sieben Minuten später nach Zuspiel von Bilal Rüzgar das 3:0 folgen. "Ich bin froh, dass jetzt bald die Winterpause kommt. Bei uns brauchen einige Spieler dringend eine Pause", meinte ein zufriedener 08-Coach Haris Redzepagic.