Fußbal WFV-Pokal: SV Zimmern im Angriff glücklos

In den entscheidenden Situationen wirkten die Gäste einfach abgezockter, während beim SV Zimmern in vielen Situationen das notwendige Glück und auch die letzte Abgeklärtheit im Abschluss fehlten.

Gleich nach fünf Minuten bot sich Zimmerns Christian Braun die große Chance zur Führung. Tom Schmid hatte sich über die linke Seite mustergültig durchgesetzt, bei dessen Querpass war TSV-Keeper Jonas Wieszt schon geschlagen, aber Christian Braun grätschte den Ball am leeren Tor vorbei.

Aber auch die Gäste hatten ihre Chancen. So traf Ilshofens Mittelstürmer Benjamin Kurz in der 8. Minue lediglich die Querlatte. Kurz darauf war es Kevin Lehanka, der den Ball knapp am Kasten von SVZ-Torhüter Chris Fast vorbei schoss. Nach einer tollen Aktion von Daniel Thieringer, der sich den Ball in der eigenen Hälfte erkämpfte und dann Christian Braun auf die Reise schickte, scheiterte der SVZ-Torjäger am glänzend reagierenden Gästekeeper. Das gleiche Schicksal widerfuhr Benjamin Kurz auf der Gegenseite (18.). Auch bei einem Distanzschuss von Daniel Schmelzle (20.) zeigte sich Chris Fast auf dem Posten.