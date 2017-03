Die Trachten-und Volkstanzgruppe Furtwangen und der Heimatverein Schönwald treffen sich zu einem Proben- und Schnuppersonntag. Er findet am 5. März in den unteren Räumen der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald statt. Beginn ist um 10 Uhr. Gäste, die vielleicht auch Interesse am Volkstanz haben, sind eingeladen. Auskünfte erteilen Agnes Biesemann unter der Telefonnummer 07723/48 50, oder Karin Wintermantel, Telefon 07723/24 43. Foto: Verein