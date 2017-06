Furtwagen-Neukirch (li). Zwei Schwerverletzte und rund 17 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Motorradunfalls, der sich am Sonntagvormittag, kurz nach 11 Uhr, auf der Bundesstraße 500, im Bereich Kalte Herberge/Neukirch ereignete. Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz, der in Richtung Neukirch unterwegs war, erkannte ein stehendes Auto, dessen Fahrerin nach links in ein Waldstück abbiegen wollte, zu spät und prallte auf. Während seine 30-jährige Sozia über das Auto geschleudert wurde, stürzte der 53-Jährige unmittelbar neben dem Wagen auf die Fahrbahn. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.