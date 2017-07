Vöhrenbach. Zwei verletzte Autofahrerinnen und rund 17 500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734. Eine 25-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war von Pfaffenweiler kommend in Richtung Herzogenweiler unterwegs. Auf gerader Strecke überholte sie ein vorausfahrendes Auto und übersah einen entgegenkommenden Mitsubishi einer 30-jährigen Frau. Es kam es zu Frontalzusammenstoß. Die 25-jährige Opel-Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die schwangere, 30-jährige Mitsubishi-Lenkerin, wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen.