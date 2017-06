Furtwangen Zwei Bands hinterlassen Eindruck

Sich aktiv zu beteiligen, die Arme hoch, mitswingen, singen, die La-Ola-Welle machen und Freude an der Musik, das schienen seine Anliegen zu sein. Schon "Lady in black" gelang auf Anhieb, und bei "The lion sleeps tonight" beeindruckten E-Bass-Einlage, Gitarrensolo und Cajonbeat.

Was in Sommer und Winter in Furtwangen los ist, das beschrieb der amüsante "Rolling-Bowling-Blues"; mit einer Ballade wurde an die Freunde im norditalienischen Bergamo erinnert. Mit "In the jungle", Vorstellungsrunde und viel "a-weema-weh" wurde intensiv Abschied gefeiert.

Alexandra Reuter und Patrik Nock (Gesang/Gitarre), Eberhard Hilser (Bass) und Daniel Reuter (Schlagzeug) formierten sich vor einigen Jahren zur Rockband "Yellow Snow", die sich in der Region und darüber hinaus etablierte. Sie haben einen enormen Titelbestand angereichert, warteten mit Cover-Versionen und Eigenkompositionen auf. Voller Einsatz, Temperament, engagierter Gesang und gute Texte konnten Rockfans begeistern.

Man musste aber sportlich Disco-trainiert sein, um den in Phon-Pegel durchzuhalten. Der Marktplatz bebte, im Rathaus sprangen die Minen aus den Kugelschreibern und die Fensterscheiben tremolierten, dass Blechtrommel-Oskar seine Freude hatte. Ein Tonmeister sollte sich an örtlichen Gegebenheiten und akustischen Verhältnissen orientieren. Dann hätten Mando-Diao-Titel wie "Long Before Rock ’N’ Roll", die Eigenerfindung "Das Spiel", "Can’t stand losing you" der Band Police oder "Rock ’n’ roll" der Awards-verwöhnten Led Zeppelin total gewonnen.

Breit gefächert wie das Musikangebot waren in den Tagen auch die kulinarischen Offerten von Tennisclub, DRK, Stadtgugger, Trachten- und Volkstanzgruppe, KSK, Junghexen, Amnesty International, BSFG, Stadtkapellenjugend sowie Schönenbacher Gesangverein und Bläserjugend.