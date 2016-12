Furtwangen Zusammenarbeit mit chinesischer Universität vorbereitet

Furtwangen. Eine Delegation des Beijing Institute of Technology (BIT), einer der renommiertesten Universitäten Chinas, war zu Besuch an der Hochschule Furtwangen (HFU). Ziel ist, einen Masterstudiengang der HFU in China anzubieten und dafür zusammenzuarbeiten. Rektor Rolf Schofer und die Dekanin der Fakultät Wirtschaftsinformatik Gabriele Hecker begrüßten die Delegation aus Peking in Furtwangen.

Die Fakultät Wirtschaftsinformatik der HFU hat in den vergangenen eineinhalb Jahren Kompetenzen im Bereich Business Intelligence und im speziellen "Big Data", der Verarbeitung von großen und komplexen Datenmengen, ausgebaut. Zum einen personell durch die Berufung eines im Bereich Data Analytics fachlich ausgewiesenen Professors, Holger Ziekow, zum anderen durch den Aufbau des Business Intelligence Competence Centers und der Einweihung eines für Big Data Analytics notwendigen Labors.

Das BIT war auf die Fakultät Wirtschaftsinformatik der HFU zugekommen, um die Möglichkeit einer Kooperation für ein Masterangebot im Bereich Big Data Analytics zu prüfen. Nach mehr als einem Jahr Vorarbeit hat das Kooperationsvorhaben nun Form angenommen, so dass der Besuch der Delegation des BIT dazu genutzt werden konnte, abschließende Fragen zu klären.