Furtwangen Zurück in die 1920-er mit "Hausierer-Sophie"

Furtwangen-Neukirch. Diesen Sommer erschien das Buch "Hausierer-Sophie", der zweite historische Roman der Furtwanger Autorin Helga Harter. Zusammen mit ihrer Tochter Sara wird sie im Rahmen einer Autorenlesung am Samstag, 9. Dezember, im Rößlekeller in Neukirch das Buch vorstellen und interessante Stellen daraus vorlesen. Die beiden wollen das Publikum in die 1920iger Jahre entführen und die Zeit lebendig werden lassen, in der das Buch spielt.