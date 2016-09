Furtwangen Zum Jubiläum gibt’s einen Rekord

Am SBM nahmen insgesamt 2108 Sportler teil. Im vergangenen Jahr waren es 1724 Biker. Die bislang höchste Teilnehmerzahl liegt allerdings deutlich länger zurück: im Jahr 2002 waren es 1890 Teilnehmer. Erst jetzt konnte diese Zahl mit mehr als 200 Fahrern deutlich übertroffen werden. Dazu kommt, dass es inzwischen seit neun Jahren den Kids Cup gibt. An diesem Wettbewerb nahmen diesmal zusätzlich noch 174 Jugendliche am Kids-Cup sowie 73 Kinder am erstmals durchgeführten Laufrad-Wettbewerb teil. Insgesamt hatte man damit 2016 beim SBM 2345 Sportler jeden Alters im Ziel. Die Anmeldungen lagen natürlich noch höher, weil es immer wieder Sportler gibt, die trotz Anmeldung nicht teilnehmen können.

Der Vorsitzende des SBM Bürgermeister Josef Herdner war zufrieden mit der Veranstaltung. Dabei erfreut sich der SBM großer Beliebtheit, nur so seien die steigenden Zahlen zu erklären. Hilfreich ist es natürlich auch, wenn weitere Veranstaltungen in den SBM integriert werden können wie im vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft oder in diesem Jahr der Sparkassen-Cup. Dadurch kommen neue Biker, denen der Schwarzwald Bike Marathon gefällt und die dann immer wieder kommen.

Ganz wesentlich sei es auch, dass die Organisation gut funktioniere. Es gebe ein eingespieltes Team und eine große Schar von ehrenamtlichen Helfern. Somit habe es eigentlich auch nur positive Rückmeldungen gegeben. Gut aufgenommen wurde beispielsweise die Tatsache, dass in diesem Jahr der Start geteilt war: jeweils die rund 100 Fahrer jeder Klasse starteten eine Minute vor dem übrigen Feld, was manche Reibereien und Kollisionen vermied. Diese neue Regelung wird man wohl beibehalten. Der einzige Engpass ist weiterhin die Unterführung unter der B 500 bei der Escheck, was bei steigenden Teilnehmerzahlen natürlich noch deutlicher bemerkbar macht.