Furtwangen Zum 30-jährigen Bestehen erscheinen zwei himmlische Abgesandte

Mit Bildern und Liedern wurde an die vergangenen 30 Jahre erinnert. Immer wieder sangen die Närrinnen im vollbesetzten Café: "Ohne Spaß und ohne Wi, kenne ’d Furtwangen Jungfere it sie." Die alten Jungfern in ihren teils prächtigen Kleidern und dazugehörigen Accessoires bevölkerten schon vor mehr als 100 Jahren die Straßen an der Fasnet. Heute gehören der Gruppe mehr als 15 Frauen an.

Sie wurden im Jahr 1985 in die Narrenzunft eingegliedert. Spontan hatte man vor 30 Jahren die Idee, am Mittwoch vor dem Schmutzige Dunnschdig einen närrischen Nachmittag nur für Frauen einzurichten. Mit lustigen Vorträgen und Stimmungsmusik von Helmut Winterhalder ist dieser Tag bis heute ein Highlight in der heimischen Fasnet.

Unter dem Motto "D’Alte Jungfere lade i, de Helmut W. isch au debi!! Ob dick, ob dünn, ob groß, ob klei, zum Frauekaffe um halb drei" waren alle weiblichen Wesen willkommen. Nebst vielen anderen Vorträgen statteten zum Jubiläum zwei alte Engel (Christel Besenfelder und Rosel Seifritz) vom Wolkenseniorenstift den Frauen einen Besuch ab. Mit Urlaubsschein von Petrus persönlich ausgestattet kamen sie auf dem Hausberg Brend an. Vorbeieilend am Gasthaus Raben stellten die beiden mit Bedauern fest, dass sie beide am Hirschmendig weder jemals eine Ehrung erhalten haben noch in den Genuss des leckeren Hirschragouts gekommen waren.