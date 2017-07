Furtwangen Zukunft gesichert für die Werkrealschule

Furtwangen (sh). Gute Nachricht über die weitere Entwicklung an der Furtwanger Werkrealschule: Wie Rektor Frank Wallner im Rahmen der Abschlussfeier an der Schule erfreut berichtete, sei die Zukunft der Werkrealschule nach den aktuellen Zahlen offensichtlich wieder für mehrere Jahre gesichert. Positiv sei die Entwicklung bei der fünften Klasse. Hier stelle man an der Furtwanger Werkrealschule wieder eine deutliche Zunahme der Schülerzahl fest. Nachdem es im vergangenen Jahr nur zwölf Schüler gewesen seien, verzeichne man für die kommende fünfte Klasse 20 Kinder.