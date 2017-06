Furtwangen Zu wenig weiblich

Von den 43 800 Lehrstuhlinhabern, die Ende vergangenen Jahres an deutschen Unis und Hochschulen lehrten, waren knapp 35 000 männlich – der Frauenanteil liegt nur bei rund 20 Prozent.

Die Karriereberaterin Ingrid Mylena Kösten weiß, welche (unsichtbaren) Hürden insbesondere Frauen den Weg zur Professur erschweren – und zeigt, wie sie überwunden werden können. In ihrem öffentlichen Vortrag "Karriereziel HAW-Professorin! – Die gläserne Decke und ihre Überwindung" gibt sie praxiserprobte Strategien an die Hand, um Stolpersteine in Trittsteine zu verwandeln.

Der Vortrag findet am Dienstag, 13. Juni, 19 Uhr, in der Aula der Hochschule Furtwangen statt, und zwar im Rahmen des "Nachwuchstags", bei dem es sich um das Thema wissenschaftliche Karriere an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften geht.