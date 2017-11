Furtwangen Zielstrebige Schritte in Richtung Berufspraxis

Zwei Mal im Jahr veranstaltet die Hochschule am Campus Furtwangen eine besondere Messe. Mit 91 Ausstellern war sie wieder komplett ausgebucht. Personalverantwortliche aus Unternehmen der unterschiedlichen Branchen standen für Gespräche bereit und gaben über Job- und Praktikaangebote sowie Themen für Bachelor- oder Masterthesis Auskunft, wie die Hochschule mitteilte.

Die Flure und Räume waren voller Studierender, die sich informierten über die Anforderungen für einen Karrierebeginn in der Firma oder auf der Suche waren nach einem interessanten Ort für ihr Praxissemester. Das Studium an der Hochschule Furtwangen ist sehr praxisorientiert und umfasst in allen Bachelorstudiengängen ein Semester, das in einem Unternehmen verbracht wird, um die bislang im Studium erworbenen Kenntnisse zu vertiefen und zugleich für Orientierung für die künftige Berufsausrichtung zu dienen. Entsprechend groß ist das Interesse der Studierenden, mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen.

Zum 33. Mal fand die Kontaktbörse in Furtwangen statt, organisiert durch die Marketing-Abteilung der Hochschule. An der Hochschule Furtwangen sind rund 6500 Studierende eingeschrieben; am Campus Furtwangen allein 3500. Die Studiengänge umfassen die Bereiche Ingenieurwissenschaften, Informatik, Medien, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheitswissenschaften. Passend zum Studienangebot der Hochschule präsentierten sich Arbeitgeber aus Branchen wie IT- und Softwareindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Elektronikindustrie, Sicherheitstechnik, Handel und Dienstleistung. Die meisten Unternehmen stammten aus Baden-Württemberg, doch auch Aussteller aus der Schweiz waren mit dabei.